'2 giugno, addolora e preoccupa la scelta di divisione'

"Siamo in piazza per rendere onore alla forza morale e alla volontà politica di chi lottò per un'Italia libera, democratica e unita, e per giurare a noi stessi che saremo fedeli ai suoi valori. Addolora e preoccupa la scelta di chi ha voluto incidere nella Festa della Repubblica il segno della divisione, anteponendo la contestazione di parte alla superiore appartenenza alla comunità nazionale".‎ Lo ha affermato la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, presenziando oggi a Trieste all'alzabadiera in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno.

"Sul sangue versato in una guerra sciagurata e in scontri fratricidi - ha aggiunto l'esponente dem - i partiti seppero insieme costruire la Costituzione della Repubblica, già sancita dal voto popolare: quello sia l'esempio. Perché oggi la memoria di quel vittorioso travaglio si rinnova sotto i colpi di un attacco che ha stroncato oltre 32mila vite in poche settimane, di un pericolo che incombe ancora minaccioso e che spaventa per le conseguenze sociali. Ma la nostra volontà è più forte dello sgomento e - ha concluso - abbiamo le energie per rialzare la testa".

"Il 2 giugno è la Festa della Repubblica e della Costituzione repubblicana. Giustamente la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia ci ricorda che la Repubblica non è un sinonimo di Stato, ma è un soggetto ampio e più ricco che ricomprende articolazioni centrali e territoriali, dove le pluralità si integrano in una unità che dà vigore all'art. 3 che garantisce diritti e impegna alla giustizia e equità sostanziale". È la riflessione di Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg, in occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica.

"Proprio per tale ragione - continua Spitaleri - la ricerca esasperata di conflitti non solo non giova alla propria parte, ma lede i principi fondamentali e va bandita. In questa pandemia abbiamo compreso il valore di quei principi e il loro significato profondo, dal diritto alla salute al diritto alla libertà di movimento, ai principi di solidarietà sociale ed economica. Ci vorrà coraggio e determinazione, come ricordato dal presidente Mattarella e - aggiunge - ci vorrà la consapevole responsabilità corale di cittadini ed istituzioni".