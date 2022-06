'2 giugno, celebrare la Repubblica per opporre la democrazia agli autoritarismi'

Oggi ricorrono i 76 anni della Repubblica italiana e per celebrare l'importante ricorrenza sono numerose le iniziative in tutta la regione, da Redipuglia a Trieste, passando per Udine, Gorizia e Pordenone.

Tra gli appuntamenti principali, la deposizione di una corona d'alloro in onore dei Caduti al Sacrario militare di Redipuglia. L'appuntamento è in programma per le 10.45 alla presenza del Ministro dell'Economia, Daniele Franco.

"Libertà, pace e democrazia che sono la sintesi e l'espressione della nostra Repubblica, non sono compatibili con regimi autoritari o autocratici", ha detto il ministro Franco, nel suo discorso al Sacrario Militare di Redipuglia."Per la nostra Repubblica la pace è un elemento fondante ed è necessario evitare il ripetersi di guerre nel territorio europeo", ha aggiunto. "Come l'esperienza degli ultimi mesi ci ricorda, l'indipendenza e il benessere di un Paese si fondono sulla coesione interna, ma anche sulla capacità di difendersi e su scelte economiche che non creino subalternità".

Innovazione e benessere, comunque, "si fondono anche su forme di cooperazione e di alleanza con Paesi che condividono i nostri valori. Questa è la strada che la Repubblica ha intrapreso nell'ambito dell'Unione europea e della Nato". Per Franco, "il Sacrario ci ricorda anche uno dei principi sui quali è nata l'Unione europea, che abbiamo contribuito a fondare: evitare il ripetersi di guerre tra Paesi europei. Risultato non scontato dopo due Guerre Mondiali combattute in tempi ravvicinate. Ma ora è impensabile una guerra con i nemici del secolo scorso". Tra gli altri, alla cerimonia erano presenti i parlamentari Debora Serracchiani, Tatjana Rojc e Walter Rizzetto.

Il ministro, infine, ha ricordato "in particolare i caduti delle forze ordine, le vittime del terrorismo, i militari che hanno perso la vita nelle missioni all'estero".

La cerimonia era cominciata con la Preghiera della Patria e con la lettura da parte di Paola Del Din, partigiana e medaglia d'oro al valor militare, della motivazione della Medaglia d'oro al Valor militare al Milite ignoto.

In precedenza sul Sacrario nei pressi del Sacello si erano dispiegate rappresentanze delle forze armate, di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, e delle associazioni combattentistiche e d'arma, con motivi come Il silenzio intonati dalla fanfara della Brigata Julia.

A rappresentare la Regione l'assessore Sebastiano Callari. “Essere qui - ha detto - è importante come in tutti gli altri luoghi in cui oggi la celebrazione della Repubblica assume più che mai un valore simbolico. Con lo sguardo rivolto a ciò che sta accadendo nel mondo è obbligo ricordare che l'Italia è una Repubblica democratica e liberale, non solo per i cittadini e le istituzioni che come tale la vivono ogni giorno, ma anche per divulgarne i valori di democrazia, libertà e rispetto dell'uomo laddove ciò non sta avvenendo”.

“Non c’è Repubblica senza libertà e democrazia, e non ci sono diritti senza istituzioni democratiche. Ricordiamo che quel 2 Giugno gli italiani hanno votato anche per eleggere le donne e gli uomini dell'Assemblea Costituente, che ha sancito la natura rappresentativa della nostra democrazia. Il Parlamento, forte di questa eredità, è custode di questo principio costituzionale che impronta l’ordinamento politico della Repubblica italiana: a fronte di derive populiste o semplificazioni tecnocratiche occorre uno sforzo della classe politica ma anche delle forze sociali per rinsaldare il legame essenziale della rappresentanza. L’illusione di altre forme di democrazia rischia di indebolire le nostre libertà, e a maggior ragione bisogna guardarsi dal pernicioso influsso esercitato sul nostro Paese da chi ha interesse a un’Italia meno democratica, controllabile e divisa”. Lo ha dichiarato la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, oggi al Sacrario di Redipuglia.

A Trieste le celebrazioni inizieranno con l'alzabandiera in piazza Unità alle 10; alle 17.30 appuntamento con l'esibizione della Brigata Alpina Julia, il discorso del Prefetto Annunziato Vardè e l'ammainabandiera. Alle 21, infine, in piazza Verdi il conservatorio Giuseppe Tartini offrirà alla cittadinanza un concerto eseguito da un ottetto d'archi e dalla Brass Band.

L'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro ha presenziato all'alzabandiera solenne in Piazza Unità a Trieste, ricordando che il tricolore e l'inno di Mameli sono i simboli dell'orgoglio nazionale e le Forze armate sono garanzia della nostra libertà, impegnate nel costruire condizioni di pace nel mondo. L'amore per la nostra patria e il patriottismo a Trieste e in Friuli Venezia Giulia - ha detto - hanno solide radici e saranno la spinta per la ricrescita di tutti i settori della società che si trova, dopo due anni di pandemia, a fronteggiare due nuove emergenze quali la crisi energetica e la guerra.

A Udine, il programma si apre alle 9 con l’alzabandiera in piazza Libertà per proseguire, con l’apertura straordinaria della nuova sede della Prefettura nell'ex Caserma Reginato che, alle 10, ospiterà anche il convegno ‘I nuovi spazi della Prefettura di Udine. Costruiamo il futuro dalle radici della nostra storia’, con il Prefetto Massimo Marchesiello, Liliana Cargnelutti, Manuel Rosso e Paolo Strazzolini.

Dalle 11.30, in via Pracchiuso e lungo le strade del centro esibizione della Banda filarmonica di Vergnacco e corteo del Gruppo storico di Borgo Pracchiuso. Nel pomeriggio, alle 18.30, l’ammainabandiera in piazza Libertà e, dalle 19, il tradizionale concerto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con l'Orchestra di Fiati del conservatorio Jacopo Tomadini.

“In questo 2 Giugno dal Friuli Venezia Giulia, già terra di confine, facciamo nostra l’invocazione alla pace, alla solidarietà e all'accoglienza, leviamo verso l'Europa un appello alla resistenza e alla lotta di liberazione nei confronti di chi occupa e distrugge. L’impegno per tutti i cittadini e le istituzioni sia non ritirarsi nelle apparenti convenienze del momento: chiudere gli occhi non portò bene bene ai nostri nonni e di questo dobbiamo fare tesoro. Per questo, proprio in questo momento, pesa la totale assenza stamattina in piazza a Udine delle massime autorità cittadine e regionali”. E’ la riflessione di Salvatore Spitaleri, componente della commissione Paritetica Stato-Fvg, oggi in Piazza Libertà a Udine per l’alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica.

“L'Italia è una Repubblica figlia della Resistenza e della guerra di Liberazione – ha aggiunto Spitaleri - cui Udine e tutto il Friuli pagarono un alto tributo essendo precursori con la Libera Repubblica di Carnia e le Zone libere. Una Repubblica a sua volta madre della Costituzione, nella quale si scrissero le regole fondamentali per il nostro stare insieme: i diritti civili, politici e sociali, i doveri – ha concluso - di partecipazione, solidarietà e impegno”.

Gorizia celebrerà il 2 giugno con una cerimonia nei giardini del Palazzo del Governo (ore 17.30) durante la quale saranno consegnati il diploma di Ufficiale dell'Ordine al Merito ad Alberto Bergamin, presidente della Fondazione Carigo, e una medaglia d'onore alla memoria di Valerio Fontana, internato militare, deportato in Germania.

A Pordenone, alle 10.30 in Prefettura, saranno assegnate le Onorificenze dell'Ordine al Merito a 19 cittadini residenti nel Friuli Occidentale. L'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, che ha preso parte alla cerimonia, ha espresso una ferma condanna alla guerra e un richiamo, una volta di più, alla sostanza della democrazia che si esplica nelle istituzioni repubblicane.

L'assessore regionale alla Cultura e Sport Tiziana Gibelli ha rivolto il suo messaggio ideale di pace e difesa dei valori europei dalla barbarie degli autoritarismi ai giovani che hanno dato vita al concerto della Junior Band in occasione della Festa della Repubblica a Polcenigo.

Tra le iniziative in programma per il 2 giugno anche un appuntamento in piazza della Borsa a Trieste (alle 11) con il Comitato per la pace Danilo Dolci per chiedere "più diritti, assistenza, lavoro, ambiente e pace" e contro la guerra. A Udine invece è previsto un "Brindisi alla Repubblica" nell'area esterna dell'ex caserma Osoppo (ore 17) con l'Anpi.

"Conserviamo intatto l'orgoglio di questa Festa, l'atto che concretamente pone la democrazia alle origini della nostra Repubblica. Proteggiamo il significato del voto popolare e universale che fu esercitato quel 2 Giugno del 1946 per la prima volta in Italia. Ricordiamoci, ogni volta che ci rechiamo alle urne, quanto sangue costò quel semplice gesto cui troppo spesso rinunciamo scrollando le spalle. Vigiliamo su quanti speculano su stanchezza e paura per proporre soluzioni da 'uomo solo al comando'. Con la stessa determinazione dei nostri Padri opponiamoci a chi ci trascina nel baratro della guerra e schiaccia sotto i cingoli la democrazia e la libertà". Così il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli, partecipando alle cerimonie per la Festa della Repubblica, organizzate nel suo Comune, Faedis.

"Il 76° anniversario del Referendum sulla Repubblica, che per la prima volta portò le donne al voto, è una pietra miliare nel percorso di civiltà del nostro Paese. In quell'occasione furono eletti anche i membri dell'Assemblea Costituente che stilò la Costituzione. Il 2 giugno 1946 segnò la rinascita dell'Italia dopo la tragedia del fascismo. Il messaggio di impegno istituzionale che viene da allora è sempre più attuale sia per gli eletti che per gli elettori", così Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg.