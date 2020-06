'2 giugno, oggi come allora il Paese è chiamato a rialzarsi'

"Auguri alla Repubblica italiana. Oggi come allora, il Paese è chiamato a una complessa fase due: la guerra lasciò macerie, devastazioni e morti, la pandemia ha causato vittime e una crisi economica di cui possiamo solo immaginare la portata. La capacità di rialzarsi e ripartire dimostrata dagli italiani 74 anni fa sia esempio per tutti: cittadini ma soprattutto classe dirigente. E oggi come allora un ruolo determinante fu ricoperto dalle donne, non più solo colonne portanti della famiglia ma della società : lo ricordi chi in questi mesi le ha colpevolmente trascurate”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino.

"La Festa della Repubblica è la festa di tutti gli italiani. Oggi più che mai, come ha ricordato il Presidente Mattarella, è necessario mettere da parte le divisioni e stringerci intorno al Paese, senza parate o iniziative di parte. Sin dall’inizio della crisi Forza Italia ha tenuto una linea di responsabilità e disponibilità alla collaborazione, purtroppo molto spesso ignorata dal governo. Continuerà a tenere dritta la barra, forte della sua appartenenza al Partito popolare europeo: perché senza Europa non c’è via d’uscita. Ne prendano atto i sovranisti e populisti dell’una e dell’altra parte”. Così il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas al termine della celebrazione della Festa della Repubblica a Pordenone.