'24 miliardi per la transizione 4.0'

“24 miliardi di euro per il Piano Nazionale Transizione 4.0. Le risorse stanziate in legge di Bilancio dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sono il primo mattone del Recovery Fund e ossigeno puro per le PMI e le start-up del Paese". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle eletti in Fvg, Luca Sut e Sabrina De Carlo.

“Stiamo parlando di un investimento importante – sottolineano i deputati M5S che aggiungono: “Abbiamo sempre sostenuto che quei finanziamenti andassero investiti e non spesi. Ed esattamente in questa direzione - osservano - va il potenziamento del Piano Transizione 4.0 che ora diventa strutturale, abbracciando gli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0, la Formazione 4.0 di dipendenti e imprenditori, nonché puntando su R&S, innovazione, design, ideazione estetica e Green Economy".

"In queste direzioni - aggiungono – si delinea il nucleo del nuovo Piano industriale italiano, risultato di un percorso partito da lontano e nato dal confronto con le categorie produttive. Come già illustrato dal Ministro Patuanelli – chiosano – con esso si raggiungono due obiettivi fondamentali, quello di stimolare gli investimenti privati con una maggiorazione delle aliquote e quello di dare stabilità alle categorie produttive, grazie a un pacchetto di misure ampio e pluriennale. Complessivamente – concludono – presentiamo un Piano dal grande impatto sulle imprese e che non dimentica le piccole realtà produttive. Le stesse che andiamo a sostenere con un credito di imposta del 10% utilizzabile immediatamente nell’anno, previsto per quelle con fatturato fino a 5 milioni che potranno così beneficiare di una maggiore liquidità e guardare quindi un po' più serenamente al loro futuro”.