'25 aprile, il ricordo è il cemento della comunità'

In occasione del 76° anniversario della Liberazione, non sono mancate le celebrazioni in tutta Italia e nella nostra regione, pur nel rispetto delle norme anti-Covid. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Rispetto al gesto solitario del 25 aprile 2020, quest'anno erano presenti i Presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, il premier Mario Draghi e il Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio. Al termine non è mancato l'omaggio delle Frecce Tricolori, che hanno steso il Tricolore (nella foto di apertura).

Quindi, il Capo dello Stato si è recato al Parco 17 aprile 1944 dove ha deposto una corona d’alloro sul monumento che ricorda le vittime del rastrellamento del Quadraro, prima di spostarsi al Palazzo del Quirinale, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale. Nel suo discorso, il Presidente Mattarella ha parlato di "una vittoria dell’umanità sulla barbarie. Il giorno di un nuovo inizio, pieno di entusiasmo, portato a compimento con la Costituzione Repubblicana del 1948. Il 25 aprile rappresenta uno spartiacque imprescindibile nella nostra storia nazionale", ha detto ancora il Capo dello Stato.

"Le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti, la libertà di opinione, di voto, di associazione, di cui oggi godiamo, trovano il loro saldo radicamento nel 25 aprile. E, grazie alla Repubblica e alla sua Costituzione nate dalla Resistenza, furono estesi a tutti, senza eccezioni. A chi partecipò al movimento di Liberazione, a chi lo sostenne, a chi se ne sentì estraneo, anche a chi lo combatté. Quest’anno celebreremo anche i settantacinque anni della Repubblica, che ha avuto origine dalla Resistenza".

"Resistere fu anzitutto un’assunzione di responsabilità personale, talvolta pagata con la vita. Una disponibilità al sacrificio, una scelta rischiosa fatta come atto di amore per la Patria, per la propria comunità. Un regalo alle generazioni che sarebbero venute dopo. Questo è il lascito più vivo della Resistenza, il cui valore morale si è proiettato anche oltre il significato storico e politico di quella esperienza. Ed è per questo che quel patrimonio di ideali e di valori ha continuato a parlarci così a lungo e ci sostiene, oggi, nelle difficoltà del presente. Vorrei dire soprattutto ai giovani di oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei sacrifici, dei tempi bui che, nel corso del tempo, abbiamo più volte attraversato, ieri come oggi, ci tengono uniti. Ci fanno riconoscere nel nostro comune destino. Quel ricordo è il cemento che tiene insieme la nostra comunità. Viva il 25 aprile, Viva la Repubblica, Viva l’Italia!", ha concluso il Capo dello Stato (qui l'intervento completo).

IN REGIONE. "Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è presente alla Risiera di San Sabba per onorare la festa del 25 aprile, ovvero quel sacrificio di uomini e donne che ha consentito di liberare i valori della democrazia in Italia, valori che innervano anche oggi il popolo giuliano-friulano". Così le parole del presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin, a latere della cerimonia che si è svolta come ogni anno, sebbene in veste minore causa restrizioni da pandemia, all'interno del cortile del campo di prigionia di Trieste, oggi monumento nazionale.

"Ci sono ancora rigurgiti di violenza e di razzismo - non nasconde il presidente -, ma siamo pronti a combatterli con il virus della democrazia così come dimostrato l'anno scorso dopo l'occupazione dell'Aula da parte di un gruppo appartenente a CasaPound: quell'atto è stato condannato dal punto di vista istituzionale, politico e giudiziario. Al pari, il Consiglio regionale unanime ha recentemente condannato, con una mozione di censura, le parole omofobe espresse da un consigliere comunale di Trieste".

Anche dalla Covid nasce un nuovo messaggio di libertà, per Zanin, "perché ci ha insegnato che dalla festa della liberazione dobbiamo passare alla festa della libertà. Proprio il fatto di essere rimasti chiusi nelle nostre case per tanto tempo ha esaltato il nostro bisogno di essere liberi, sia nel senso di essere capaci di autodeterminarci, pur nel rispetto degli altri, sia come bisogno di liberarci dalla paura nata dalla pandemia".

"Da questa giornata, che celebra il ritorno della libertà in Italia dopo i drammi della seconda guerra mondiale, dobbiamo trarre un insegnamento per superare la crisi - sanitaria, sociale ed economica - generata dalla pandemia: guardare avanti mettendo da parte divisioni e barriere ideologiche, riscoprendo il senso profondo di una comunità che si riconosce nei principi della democrazia e della coesione", ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, che si è soffermato sul concetto inclusivo e non esclusivo che deve avere la giornata del 25 aprile, ovvero "una festa che dovrebbe essere priva di strumentalizzazioni e senza steccati divisivi, che non aiutano a ritrovare quel senso di unità nazionale attorno a un passaggio decisivo della nostra storia".

"È un 25 aprile ancora particolare come quello dello scorso anno: oggi serve tanto coraggio. Stiamo resistendo, resistiamo oramai da tanti mesi e questo è un passaggio delicato. Dobbiamo non mollare, dobbiamo arrivare fino in fondo, dobbiamo superare questa pandemia, dobbiamo portare avanti il piano vaccinale e dobbiamo spingere sulla ripresa economica", ha detto oggi a Trieste la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, presente alle celebrazioni al monumento nazionale della Risiera di San Sabba. Serracchiani ha aggiunto che "il piano nazionale del RecoveryPlan di ieri è un punto centrale per questa ripresa, quindi con coraggio resistiamo".

A Udine, la Liberazione è stata celebrata in forma molto ristretta e nel rispetto delle normative anti-Covid. Il valore della democrazia e dei principi umani e sociali su cui si fondano la nostra Repubblica e la Costituzione è stato ribadito con particolare intensità simbolica attraverso le iniziative organizzate dalla sezione udinese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) in collaborazione con il Comune (in allegato, l'intervento del sindaco Pietro Fontanini).

Da Pordenone l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, dopo aver preso parte alle celebrazioni, ha sottolineato come la ricorrenza del 25 aprile per la conquista della democrazia nel nostro Paese sia una "festa di tutti e chi cercasse di attribuirsela e di darsi una primazia - ha concluso - usurperebbe un diritto di tutti".