'5G, lo sviluppo digitale è decisivo per il Friuli'

"L'impulso alla digitalizzazione del nostro territorio è decisivo per cominciare a recuperare un ritardo nella competitività del 'sistema Friuli', che è un tutt'uno fatto di imprese, ricerca, tessuti urbani e sociali. L'Arpa svolga appieno la sua funzione scientifica di supporto scientifico, divulgazione delle informazioni assicurando trasparenza verso la popolazione, e intanto la destra non spaventi i cittadini con argomenti da no vax". Lo afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd), commentando il " no" del Comune di Udine alla sperimentazione della tecnologia 5G, ribadita dall'assessore della Giunta Fontanini, Giovanni Barillari.

"È incredibile come la Giunta Fontanini riesca a essere ovunque un freno alle potenzialità di Udine e una zavorra per il territorio più ampio di cui invece dovrebbe essere riferimento e traino. Inutile che Fontanini si lamenti se ci sono fondi che finiscono a Trieste, dove la giunta comunale non sta certo facendo la guerra alla ricerca scientifica".

Per Iacop "la ripartenza deve rafforzare la competitivà del sistema produttivo e l’efficienza della pubblica amministrazione. L’innovazione tecnologica è una via che oggi non può trovarci impreparati o indifferenti: Udine dovrebbe mettersi alla testa promuovendo e chiedendo investimenti che creano valore aggiunto e che sono alla base delle smart cities. La tecnologia - conclude il consigliere - non serve solo al riconoscimento facciale".