Dure critiche al nuovo Dpcm del Governo arrivano dal Presidente del Fvg Massimiliano Fedriga. Ospite ieri sera a 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5, Fedriga si è detto "Estremamente preoccupato. Sto sentendo le nostre categorie economiche. A giugno non ci saranno più attività. La strategia, come abbiamo cercato di fare qui, era chiudere tutto e subito, ma poi riaprire in sicurezza. Ci sono imprenditori virtuosi che si sono organizzati: o gli ridiamo un respiro o ammazziamo il Paese. Se non li lasciamo lavorare, non riprenderanno più e lasceranno a casa le persone", ha detto Fedriga.

"Nella mia regione c'è già l'obbligo della mascherina. Dobbiamo coinugare salute ed economia. Non so se è chiaro il dramma economico. I comitati tecnico-scientifici vanno benissimo e sono bravissimi, ma non sanno cosa succede nel Paese reale: questo spetta alla politica, altrimenti a cosa serve? Dobbiamo dare una prospettiva e avere fiducia nei cittadini e nelle imprese. Non si possono fare conferenze di mezzora alle 20.30 di domenica e creare il panico nel Paese".