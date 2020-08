'A Pagnacco servono risposte'

"Il circolo del Partito Democratico di Pagnacco che rappresento", scrive Michele Zanello, "sicuramente si professa a favore dell’accoglienza. Al momento, però, ci troviamo in un periodo di emergenza sanitaria quindi non si tratta più di semplice accoglienza e il luogo prescelto deve essere prima di tutto un presidio sanitario certificato adatto alla quarantena".

"Per quanto riguarda le dichiarazioni del Sindaco, è lui l’autorità sanitaria locale, ovvero l’unica figura che può interfacciarsi con chi di dovere ed è sicuramente un atto dovuto l’istituzione della zona rossa forse l’unico vero atto concreto portato a termine finora. Fin dai primi giorni, a mezzo social, Mazzaro ha rilasciato dichiarazioni controverse professandosi dapprima più preoccupato per il 5G per poi nei giorni successivi cambiare repentinamente varie versioni".

"Si è venuto a creare un clima d'incertezza che ha portato i nostri concittadini a sfogarsi sui social con reazioni emotive forti in alcuni casi sfociate in odio razziale. Pagnacco non è questo e non vogliamo assolutamente che passi questo messaggio. Nei giorni scorsi intervistato pubblicamente il primo cittadino ha poi parlato di eventuali Sit-In da organizzarsi all’esterno del seminario, palla presa al balzo a quanto pare da qualche gruppo estremista".

"Noi sicuramente da democratici siamo contrari a qualsiasi estremismo e non tolleriamo dichiarazioni fuorvianti che possano far sì che tali personaggi si sentano chiamati in causa. Chiediamo quindi al Sindaco maggiore chiarezza sull’intera vicenda", conclude Zanello.