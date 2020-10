'A Trieste l'accoglienza diffusa non è mai cessata'

Il Consorzio italiano di solidarietà – Ufficio rifugiati Ics Onlus di Trieste esprime “soddisfazione per l'avvenuta riforma dei ‘decreti sicurezza’, con la quale viene ripristinata l'accoglienza diffusa come sistema unico d’integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia. Purtroppo la direzione opposta nella quale si era andati nel corso degli ultimi anni è stata molto dannosa, perché ha favorito le concentrazioni in grandi strutture (spesso non idonee), ha rallentato l'inserimento sociale delle persone accolte, ha dissipato ingenti risorse pubbliche creando dei grandi ‘parcheggi’ e ha creato gravi e inutili tensioni sociali conseguenti a un approccio ghettizzante”, proseguono da Ics.

“A Trieste il modello virtuoso dell'accoglienza diffusa non è mai cessato per forte determinazione degli enti che hanno gestito il sistema di accoglienza, che hanno continuato l'impostazione positiva che, da sempre, caratterizza la nostra città: quella di considerare gli ospiti persone alle quali restituire dignità, favorendone l'inclusione sociale nel minor tempo possibile e valorizzare il lavoro di centinaia di operatori sociali, interpreti e insegnanti. Oggi questa tenacia viene premiata, e per la sua storia positiva Trieste si pone ai primi posti in Italia per le potenzialità del suo sistema di accoglienza nel produrre crescita sociale, economica e culturale del territorio”.

“È necessario dunque che ora vengano al più presto ripristinati tutti i percorsi di integrazione sociale che erano comunque stati fortemente ridotti e vengano riportati ai livelli precedenti tutti i programmi di mediazione linguistico culturale e di sostegno alle situazioni più vulnerabili, nell'interesse di tutta la comunità”, conclude Ics.