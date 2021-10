'Abbassiamo la temperatura, dalla pandemia si esce solo assieme'

Riflettori ancora accesi su Trieste, per l'atteso esito del ballottaggio - che ha confermato sindaco Roberto Dipiazza con il 51,29% dei voti sullo sfidante Francesco Russo - ma soprattutto per il presidio 'no Green Pass' che ormai da venerdì 15 ottobre hanno visto convergere in città da tutta Italia manifestanti contrari all'obbligo della certificazione sul lavoro.

La giornata è iniziata con lo sgombero - anche con idranti e fumogeni - della folla assiepata al varco 4 al Molo VII e proseguite, da un lato, con il pacifico sit-in piazza Unità d'Italia e, dall'altro, con scene di vera e propria guerriglia urbana nella zona dei Campi Elisi, dove 200 manifestanti 'non allineati' hanno continuato a cercare di raggiungere l'accesso principale al porto, bloccando di fatto la circolazione in tutta l'area. Non sono mancati i lanci di oggetti all'indirizzo delle forze dell'ordine, che hanno nuovamente fatto ricorso agli idranti per provare a stemperare la tensione.

Il presidio in piazza Unità (che ha toccato le cinquemila presenze nel momento clou) si è poi sciolto in tarda serata dopo la risposta del Prefetto, che ha assicurato un incontro sabato 23 a Trieste con il ministro Stefano Patuanelli e un altro esponente del Governo (forse il ministro Roberto Speranza). A quel punto, dopo le 22.30, i manifestanti hanno lasciato piazza Unità e si sono spostati al porto Vecchio. Lì si sono dati appuntamento per martedì mattina alle 11 alla Centrale Idrodinamica.

"Dobbiamo abbassare il clima e la temperatura e cercare di trovare una strada condivisa, perché dalla pandemia si esce solo insieme", ha commentato il governatore Massimiliano Fedriga in serata. "Io personalmente difenderò sempre chi manifesta, anche idee contrarie alle mie, ma all'interno delle regole. Altrimenti si rischia che una minoranza di fatto prevarichi la maggioranza dei cittadini. Tutti devono potersi esprimere, ma dentro le regole, perché questi sono i principi della democrazia".

"Non entro nel merito delle scelte", prosegue poi Fedriga, commentando la decisione di liberare con l'intervento delle forze dell'ordine il varco portuale, che era stato presidiato da venerdì mattina, pur non bloccando mai completamente l'attività dello scalo. "Limitare l'operatività del porto è un problema: s'impedisce di lavorare a chi vuole farlo".

"La tensione di certo non ha favorito l'affluenza, ma il dato molto basso anche a livello nazionale c'interroga tutti, perché va a ledere il principio democratico. Credo che tutta la politica debba mettersi in discussione per capire come favorire la massima partecipazione al voto", ha poi concluso Fedriga che si è complimentato con Dipiazza per il risultato. "Sono molto soddisfatto, perché è stata premiata la buona amministrazione".