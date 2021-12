'Abbiamo dato slancio all'economia Fvg'

Un anno importante, che ha dato slancio all'economia con la legge SviluppoImpresa ma ha anche messo in campo misure strategiche per incentivare genitorialità e natalità. Così Mauro Di Bert, capogruppo consiliare di Progetto Fvg/Autonomia responsabile, riassume il 2021 che si sta per chiudere.

"SviluppoImpresa è sicuramente il provvedimento più importante dell'anno - è l'analisi di Di Bert - in quanto ha modificato e attualizzato, anche con provvedimenti innovativi, il contesto normativo, rendendolo rispondente a quelle che sono anche le esigenze degli imprenditori, nell'attuale scenario economico in continua evoluzione, favorendo da un lato progresso e sviluppo e dall'altro cercando di contenere i contraccolpi della crisi". Un altro provvedimento strategico, sempre secondo il capogruppo, "è la legge su giovani e famiglia, approvata a novembre, con i suoi incentivi alla genitorialità e natalità, nel tentativo di rallentare l'invecchiamento della popolazione".

"Qualche rammarico? Si può sempre fare di più e meglio - risponde Di Bert - però ritengo, in tutta onestà intellettuale, che questa maggioranza abbia lavorato bene e, anche nel corso del 2021, abbia proseguito nell'attuazione di quelle linee guida che si è data con il programma elettorale, caratterizzate da quelle riforme già attuate - penso alla sanità e agli enti locali - anche se la loro piena attuazione è stata rallentata dalla pandemia, una drammatica realtà con la quale dobbiamo ancora confrontarci".

Sarà ancora il virus l'ospite indesiderato del nuovo anno: "Il contingente - osserva il capogruppo di Progetto Fvg - è caratterizzato da un'emergenza sanitaria in corso e da difficoltà socio economiche che necessariamente hanno bisogno dell'intervento delle istituzioni". Ma tra gli obiettivi dell'anno che verrà c'è anche "il miglior utilizzo possibile dei fondi europei e di quelli previsti dal Pnrr, il tutto in un rapporto di lealtà nei confronti del governatore Fedriga e delle altre forze della coalizione, per proseguire con quanto disposto nel programma elettorale".