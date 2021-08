'Afghanistan, chiarire il ruolo dell'Italia con i talebani al potere'

“Adesso bisogna salvare il maggior numero possibile di persone dall’Afghanista ma dobbiamo anche cominciare a chiarirci il ruolo che vuole giocare l’Italia nello scenario immediatamente successivo, con i talebani al potere e tutti i rischi d’instabilità a ciò connessi. I temi problematici posti dal ministro Guerini sull’autonomia strategica dell’Unione europea e sull’idea di Nato del futuro dovranno essere i punti di partenza per definire una buona parte della nostra politica estera e di sicurezza. Un ragionamento che non vale solo per l’Afghanistan ma per tutti i quadri di crisi in cui siamo coinvolti, incluso s’intende il Mediterraneo”. Lo ha affermato la senatrice Tatjana Rojc (Pd) che oggi ha partecipato alle audizioni dei ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini nelle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa.

Di Maio ha ripercorso le tappe che hanno portato prima allo spostamento dell’ambasciata dalla Green Zone di Kabul all’aeroporto e poi all’evacuazione del personale diplomatico e dei civili. Un’operazione in linea con quella di altri Paesi. Quindi Di Maio ha specificato: “Dopo che gli americani avranno lasciato l’aeroporto di Kabul, la data ipotizzata per ora è a fine mese, non sarà, comunque, possibile, né per noi né per alcun Paese dell’Alleanza, mantenere una qualunque presenza”.

Guerini ha ricordato che sono 3.350 i cittadini afghani già evacuati dal Paese dall’inizio dell’operazione Aquila Omnia, 2.247 (di cui 547 donne e 667 bambini) quelli già giunti in Italia negli ultimi 10 giorni e circa 1.300 quelli all'interno dell'aeroporto di Kabul in attesa di partire.

La Difesa ha messo in campo per l'operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Covi (Comando Operativo di Vertice Interforze), comandato dal generale Luciano Portolano, otto aerei, 4 KC-767 che si alternano tra l'area di operazione e l’Italia e quattro C130-J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul.

Sono oltre 1.500 i militari italiani del Covi impegnati su disposizione del Ministro della Difesa in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul.