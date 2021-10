'Agenzie e tour operator sosterranno la ripresa del turismo'

“Un grande risultato a beneficio delle agenzie di viaggio e dei tour operator della nostra regione e, in generale, della ripresa del comparto turistico del Friuli Venezia Giulia. Forza Italia, con questa proposta di legge approvata all’unanimità, ha dimostrato di saper ascoltare le esigenze degli operatori, al lavoro per recuperare le ingenti perdite legate alla pandemia, e di condividere con il resto dell’Aula l’adozione di strumenti concreti per agevolare il settore”. Così la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia) commenta l’approvazione della pdl 132 (“Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale”), di cui è stata prima firmataria e relatrice di maggioranza in Aula.

Piccin, ricordando il budget complessivo di 450 mila euro delle strategie contenute nel pdl, elenca i punti salienti, a partire dai “finanziamenti regionali per l’organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica, nonché contributi di varia natura. Inoltre, Promoturismo potrà stipulare convenzioni con le agenzie di viaggio per favorire la divulgazione delle informazioni turistiche all’utenza. È prevista una misura per scoraggiare l’attività di organizzazione di pacchetti turistici da parte di soggetti non titolari della qualifica di agenzia di viaggio e tour operator. Ancora, potrà essere elargito agli operatori un contributo del 20 per cento dell’importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale. Infine – conclude Piccin - ricordo il “bonus Trieste Airport”, ovvero un contributo di 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie per ogni partenza o arrivo allo scalo di Ronchi dei Legionari”.