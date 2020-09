'Agricoltura, a rischio le misure per le aree svantaggiate'

"Siamo fortemente preoccupati dal fatto che nella nuova programmazione europea 2021-2027 saranno gli Stati centrali i veri protagonisti. Un ruolo che prima era in capo alle Regioni. Con questa impostazione molto difficilmente saranno approvate delle misure di sostegno specifiche per le aree svantaggiate, come quella carsica al confine fra Italia e Slovenia. È necessario pertanto fare fronte comune per cercare di modificare questa visione".

Lo ha affermato oggi l'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier nel corso dell'Assemblea generale celebrativa del settantennale della Kmecka Zveza - Associazione agricoltori, che si è tenuta nella Casa della Cultura di Prosecco.

"Un'altra questione importante è quella legata ai vincoli derivanti dalle norme chiamate a disciplinare il settore - ha aggiunto Zannier -. Se, infatti, vogliamo utilizzare l'agricoltura come attività di gestione ambientale, allora significa che quella è una attività di tipo ambientale e come tale deve essere retribuita".

"Se invece pensiamo che l'agricoltura, intesa come valore aggiunto, debba essere integrata nella gestione ambientale, a quel punto - ha detto in conclusione l'assessore regionale - devono essere definite le regole che consentano di effettuare queste attività nel modo più sostenibile possibile".

“Sono pronta a mettermi a disposizione per favorire un incontro con la commissione Agricoltura del Senato, per portare a conoscenza degli organi parlamentari le difficoltà peculiari di territori piccoli ma unici come ad esempio il Carso o il Collio, ma anche le opportunità di sviluppo e valorizzazione di aree agricole vocate alla qualità”, ha detto la senatrice Tatjana Rojc (Pd).

La senatrice ha riferito di aver preso contatto diretto anche con la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova che ha fatto pervenire un saluto in cui ha ricordato i lavori in corso sul Recovery fund e l'importanza della Green economy nella valorizzazione dell'agricoltura. Richiamando le “specificità del territorio e le produzioni di eccellenza in un territorio fragile e per nulla omogeneo” Rojc ha osservato che “bisogna sostenere il ritorno dei giovani a questa terra, che deve avvenire nel segno della qualità e della sostenibilità, caratteri ormai imprescindibili per il settore agroalimentare e in particolare per quello vitivinicolo”.

All'incontro hanno partecipato (da sinistra nella foto, seduti al tavolo, a destra in piedi la sen. Rojc) Dino Scanacino presidente della Confederazione agricoltori italiani (CIA), la ministra slovena dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione Aleksandra Pivec, il presidente della Kmečka zveza-Alleanza contadina Franc Fabec. Erano presenti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'ambasciatore sloveno a Roma Tomaž Kunstelj.