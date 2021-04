'Agricoltura, il Governo aiuti le imprese danneggiate dalle gelate'

"Il Governo intervenga rapidamente e concretamente a sostegno delle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia, pesantemente danneggiate dalle gelate del 7 e 8 aprile". A sollecitare sostegni economici e la sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi è la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino, firmataria di un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Mancavano gli sbalzi climatici a rendere più difficile la vita per le aziende agricole della nostra regione, già colpite, come nel resto del Paese, dalle conseguenze della pandemia. Ortaggi, alberi da frutta, vigneti rovinati dalle gelate che la settimana scorsa si è abbattuta sul nord-est dopo che le temperature miti delle settimane precedenti avevano accelerato il ciclo vegetativo di molte piante. I danni non sono ancora stati stimati con precisione, ma è necessario che il Governo intervenga al più presto per permettere alle aziende di assorbire il colpo e riprendere le produzioni”, conclude Savino.