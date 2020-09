'Ai migranti sparerei', denuncia per il consigliere Calligaris

Il presidente dell'Associazione Nedaday, Taher Djafarizad, ha fatto sapere a Telefriuli di aver denunciato alcune settimane fa il consigliere regionale della Lega, Antonio Calligaris, per le parole pronunciate nei confronti degli immigrati irregolari ospitati all'ex Caserma Cavarzerani di Udine, mentre affrontava i militanti di Casapound entrati in Consiglio regionale il 4 agosto.

Allora disse "io sono uno di quelli che gli sparerebbe tranquillamente". La denuncia è stata sporta alla Procura della Repubblica di Trieste attraverso i Carabinieri.

“Noi abbiamo mandato i nostri rappresentanti in Regione per gestire il tema dell’immigrazione, non per sparare contro ai clandestini” ha detto Djafarizad al microfono di Telefriuli.

Sentito dalla redazione al telefono, il consigliere Calligaris non ha voluto rilasciare alcun commento in merito alla vicenda.