'Aiutare le scuole paritarie a ripartire'

"Mi sono unita con convinzione al gruppo dei colleghi che hanno voluto richiamare il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze sul concreto rischio che molti istituti paritari non siano messi in condizione di ripartire, visto l'imminente inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico 2020/2021. Intervenire è possibile e chiediamo che i Ministeri competenti si facciano carico rapidamente della ripartenza anche delle scuole paritarie". Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd), rendendo noto di aver sottoscritto un'interrogazione a prima firma del collega dem Mino Taricco che ha raccolto il consenso di svariati innumerevoli componenti del gruppo a Palazzo Madama.

Nel documento si spiega che ad un mese e mezzo circa dall'approvazione del decreto Rilancio, il totale delle risorse stanziate, 300 milioni di euro, è bloccato a causa di una "necessaria variazione di bilancio" da parte del ministero dell'Economia e delle finanze, non ancora effettuata ed indispensabile per poter poi erogare i fondi.

I senatori dem segnalano che "per molti ragazzi vi potrebbe essere la necessità di dover trovare una collocazione presso gli istituti statali, con tutte le complessità conseguenti e ovviamente con costi aggiuntivi stimati in molte decine di milioni di euro, al fine di garantire il diritto all'istruzione per tutti, costituzionalmente tutelato".