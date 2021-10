'Aiuti alle imprese che organizzano matrimoni ed eventi'

“La Regione sosterrà le attività imprenditoriali del settore dell’organizzazione di eventi e matrimoni”. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), prima firmataria di un ordine del giorno alla proposta di legge 132, incentrata sul sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator (della quale la forzista è stata a sua volta prima firmataria e relatrice di maggioranza in Aula).

“La giunta regionale – continua Piccin – si è impegnata a valutare le proposte avanzate dai rappresentanti Federmep (Feder matrimoni ed eventi privati, prima associazione di categoria nazionale che rappresenta tutti i professionisti e le aziende del settore) durante l’audizione dello scorso luglio nell’ambito dell’illustrazione della pdl 132: l’obiettivo è sviluppare strategie e misure per sostenere e valorizzare le attività imprenditoriali del settore dell’organizzazione di eventi e matrimoni. Queste contribuiscono a rafforzare gli introiti economici del comparto turistico, soprattutto in ragione della capacità di attrarre il mondo dei cosiddetti “destination event” e “destination wedding”, ossia l’organizzazione in territorio italiano di eventi privati e matrimoni di clienti stranieri”.

“Nell’ultimo anno e mezzo – ricorda Piccin -, anche questo settore ha risentito degli effetti negativi causati dalla pandemia: nel 2020, in particolare, si è registrata la cancellazione di circa l’80 per cento degli eventi e una perdita del fatturato attestata tra l’85 e il 95 per cento”.