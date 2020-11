'Al Fvg 1,6 milioni per la didattica digitale'

“E’ stato firmato il decreto del Miur con il riparto per ogni singola scuola degli 85 milioni del ‘Decreto Ristori’ per la didattica digitale integrata. Ammontano a circa un milione e seicentomila euro le risorse assegnate agli istituti del Friuli Venezia Giulia. L’auspicio è di poter tornare al più presto a una scuola completamente in presenza, ma intanto il Governo fa uno sforzo concreto per dare a tutti gli studenti la possibilità di seguire le lezioni a distanza”. Lo rende noto la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani.

Come indicato all’articolo 21 del decreto legge del 28 ottobre 2020, n. 137, le risorse “sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete”.

Più precisamente, alle scuole dell’ex provincia di Udine vanno 647.864,55 euro, a Trieste 315.630, a Pordenone 400.986 e a Gorizia 232.679.