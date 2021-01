'Al Fvg oltre 1,7 milioni per le bonifiche'

"Il Ministro Sergio Costa ha da poco firmato un decreto che stanzia oltre 105 milioni di euro per bonifiche di siti inquinanti abbandonati, di questi ben 1.795.018 euro sono destinati al Friuli Venezia Giulia. Ora toccherà alla Regione indicare i siti da bonificare e agire in fretta", commenta il deputato del Movimento 5 Stelle, Luca Sut.

"Stiamo parlando di centinaia di siti in tutta Italia, luoghi abbandonati e inquinati, discariche, vecchie fabbriche abbandonate, dove non si è mai trovato un responsabile che li bonificasse, perché formalmente non sono né di competenza statale, né regionale. Finalmente lo Stato, con il nostro Ministro dell’Ambiente, se ne prende carico e ora le Regioni devono attivarsi e bonificare. Attendiamo quindi una risposta da Massimiliano Fedriga e Fabio Scoccimarro per l'indicazione dei siti", conclude Sut.