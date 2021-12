'Al Fvg oltre nove milioni contro il dissesto'

"Sono più di 9 milioni di euro le risorse stanziate in merito agli investimenti programmati per il 2021 per la mitigazione del rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia, con decreto del Mite", annuncia Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega.

"D’intesa con la Regione sono stati ammessi importanti finanziamenti per il Comune di Trieste per quello che riguarda la prosecuzione degli interventi di sistemazione del torrente Chiave e per il Comune di Gradisca d’Isonzo. Per quanto riguarda il Comune di Sacile un milione e cinquecento mila euro sono destinati all’adeguamento e al recupero funzionale e ambientale della rete idraulica minore del Sacile e, infine, a Lignano Sabbiadoro, nella località foce di Tagliamento, per interventi di protezione costiera. I progetti ammessi al finanziamento hanno un preciso crono programma di esecuzione".

"La lotta al dissesto idrogeologico è una priorità dell’azione di questo governo. Dobbiamo ricominciare ad avere cura del nostro territorio per evitare morti e danni, ma anche per rendere l’Italia più bella e vivibile", conclude Gava.