'Al Tribunale di Pordenone servono risorse'

“Il Tribunale di Pordenone ha necessità di personale per continuare a essere efficiente e fornire un servizio giudiziario di qualità”, commenta il sottosegretario per la transizione ecologica Vannia Gava (Lega).

“Ho ricevuto dal Ministero della Giustizia una risposta puntuale, ma non completamene soddisfacente, alla mia interrogazione parlamentare, depositata a firma del collega Manfredi Potenti della commissione giustizia. Con il presidente del Tribunale Lanfranco Tenaglia esamineremo attentamente i numeri e le opzioni indicate dal Dicastero, ma ho già in programma un incontro con il ministro Marta Cartabia”.

“Alla collega di Governo chiederò che l’impatto delle misure Pnrr sugli organici dell’amministrazione giudiziaria non trascuri quelle realtà, come Pordenone, efficaci e performanti, ma condannate a sopravvivere facendo ricorso anche all’ausilio di militari perché la pianta organica è coperta solo al 50 per cento. Nella sua risposta al l’interrogazione parlamentare il Ministero ha confermato, nel dettaglio, questi numeri, ma ha annunciato iniziative a breve. Vigileremo con la massima attenzione”, conclude Gava.