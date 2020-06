'Alitalia, Fedriga si attivi urgentemente'

Il coordinamento regionale di Italia Viva Fvg esprime la più netta contrarietà al taglio dei collegamenti aerei e ferroviari annunciati negli ultimi giorni. "L’isolamento in particolare della Venezia Giulia ma nei fatti di tutto il territorio regionale, è un duro colpo inferto al nostro tessuto economico ed industriale ed anche al comparto turistico che necessita proprio ora di un forte supporto sul piano dei collegamenti aerei e ferroviari. In tal senso, i consiglieri comunali di Italia Viva di Trieste e Udine si sono mossi presentando delle mozioni", si legge in una nota.

"A Trieste, chiediamo un impegno della giunta Dipiazza per farsi portavoce, presso la Regione Fvg e il Governo centrale, delle istanze e necessità della città capoluogo di Trieste, affinchè vengano attivati confronti ed interlocuzioni utili a ri-programmare fin da subito l'offerta di voli e treni da e per il nostro aeroporto e capoluogo. Analoga questione verrà affrontata anche nei prossimi giorni al Comune di Udine da Riccardo Rizza, consigliere comunale di Udine e membro della Assemblea Nazionale di Italia Viva, al fine di sensibilizzare le istituzioni a trovare una rapida soluzione ai collegamenti aerei chiusi da Alitalia".

"Non si comprendono infatti le dichiarazione del vettore di non aver riaperto i collegamenti da e per Trieste sia su Milano Linate e sia su Roma Fiumicino, adducendo una politica commerciale troppo rigida dell’Aeroporto di Ronchi dei Legionari, politica commerciale in linea peraltro con quella attuata da altri aeroporti Italiani, dove invece i voli sono stati già riaperti o in via di riapertura", si legge ancora.

"Italia Viva, infatti, crede che serva immediatamente, in particolare, riattivare i collegamenti aerei, che devono essere quel motore di rilancio per il ripristino dei flussi turistici perduti purtroppo grazie al problema legato al Coronavirus, infatti senza i collegamenti aerei si rischia l’isolamento della regione e quindi il tracollo di tutto il sistema turistico, dove si andrà a perdere una grossa fetta di economia reale, sia diretta che indotta. Italia Viva Fvg chiede l’impegno di tutti sia a livello di governo ma anche quello regionale, affinché ci si metta tutti al lavoro per affrontare con determinazione il problema dell’isolamento della nostra regione che riguarda non solo tutta l’economia regionale, ma anche quella dei singoli cittadini", conclude la nota.