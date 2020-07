'Alitalia torni a collegare Trieste e gli scali minori'

Tatjana Rojc è tra i 21 senatori del Pd che hanno sottoscritto un'interrogazione, a prima firma del capogruppo Pd in commissione Trasporti Vincenzo D'Arienzo, con cui chiedono ai ministri De Micheli e Patuanelli di "adottare provvedimenti per garantire l'operatività dei collegamenti aerei non più ripresi dopo l'epidemia" e di "assicurare alcune tratte aeree fuori dalle scelte di mercato, per garantire l'effettivo diritto alla mobilità", in vista del nuovo piano industriale che interessa la compagnia.

Nell'interrogazione, che menziona specificamente l'aeroporto di Trieste, si indica che Alitalia "non garantisce l'esercizio di alcuna tratta aerea rispetto a quelle attive prima dello scoppio dell'emergenza, con conseguenze rilevanti e a catena sull'economia delle aree coinvolte, sulla tenuta occupazionale, a partire da quella legata alla operatività degli scali medesimi. L'assenza di collegamenti aerei rischia poi di inficiare in prospettiva la necessaria rete interconnessa dei trasporti a supporto dell'hub internazionale di Fiumicino nonché a supporto del turismo e dello sviluppo territoriale".

Precisando che "è certo opportuno chiarire se vi siano, se siano giustificate e a quanto ammontino eventuali differenze tra le tariffe applicate ad Alitalia e alle compagnie low cost, evitando speculazioni politiche inopportune", la senatrice sottolinea che "i senatori del Pd stanno facendo con coerenza e trasparenza la loro parte a tutela dei territori in dialogo con il Governo".