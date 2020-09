'Alla giustizia servono risorse, non decreti'

"La notizia tendenziosa e allarmistica della scarcerazione di pericolosi boss mafiosi al 41 bis, alla fine risultati tre e non trecento; la polemica pretestuosa con Di Matteo. La povertà del dibattito sulle misure alternative al carcere e l’indegna situazione dei penitenziari, l’annunciata e non attuata assunzione dei 600 magistrati. Quei pasticciacci brutti di via Arenula generati da una inutile bulimia normativa a cui non sono seguiti atti concreti”. A dirlo, il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas al termine dell’audizione in commissione Giustizia del ministro Alfonso Bonafede.

“Di molto possiamo accusare Bonafede, ma non di essere un neo-trattativista. La polemica sulle scarcerazioni dei boss è stata una fake news che ha avuto come conseguenze due decreti che non hanno fatto altro appesantire inutilmente il lavoro delle Procure – spiega il senatore friulano -. Così come strumentale è stata la polemica alimentata da un magistrato risentito per una mancata nomina. Ma ciò non toglie dal tavolo la pila di questioni aperte: la scarsa attenzione alle misure alternative alla detenzione e il sovraffollamento degli istituti di pena, spesso in condizioni indegne di un paese civile impongono una riflessione ma soprattutto interventi concreti. E invece si continua a varare decreti inutili o al più insufficienti. E’ il caso dell’assunzione di 600 magistrati, di cui ho chiesto conto oggi, per cui ancora non si sono visti i bandi. Se vogliamo fare passi avanti servono risorse umane e materiali e, perché no?, meccanismi di gestione aziendale nell’amministrazione della giustizia”, conclude Dal Mas