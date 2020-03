“Altro che Governo vicino ai cittadini in un momento di profonda sofferenza. Dei 400 milioni annunciati dal premier Conte, al Friuli Venezia Giulia arriveranno solo le briciole, cioè in Friuli Venezia Giulia poco più di 6 milioni, facendo due conti spiccioli poco più di 5 euro a cittadino”. Il deputato e segretario regionale della Lega, Vannia Gava, boccia in tronco il provvedimento con cui il Governo nazionale ha stanziato dei fondi a favore dei Comuni per l’emergenza alimentare scatenatasi nelle ultime ore dopo la serrata per Coronavirus.

Gava ha spiegato che “il denaro di cui si pavoneggia il Governo spetta già alle autonomie locali semplicemente il riparto di maggio verrà anticipato di qualche settimana" , ha puntualizzato l’onorevole. “Di più, in Friuli Venezia Giulia non cambia nulla perché la Regione già anticipa agli enti locali questi soldi e ciò succedeva da ben prima della crisi sanitaria e sociale di questi giorni – è stata la conclusione -. Non mi pare un motivo di esultanza per il Pd e il M5s. I parlamentari e i consiglieri regionali delle due forze di maggioranza dovrebbero schierarsi a fianco dei loro concittadini invece di sostenere ciecamente Conte e la sua politica di finto assistenzialismo che ci porterà inevitabilmente allo scontro sociale”.