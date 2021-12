'Ambiente e infrastrutture obiettivo per il 2022'

Il Consiglio regionale è stato vicino alle esigenze di imprese e famiglie nel secondo anno del Covid, con una serie di provvedimenti tempestivi. Ma resta ancora molto lavoro da fare sul piano dell'ambiente e delle infrastrutture, con una serie di progetti che ora diventano un obiettivo politico per il 2022. È questa l'analisi di Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

"La legge più importante? In un anno così particolare, in cui siamo rimasti ancora ostaggi del Covid - osserva il capogruppo forzista - non mi sento di indicare una sola norma-simbolo, quanto piuttosto una serie di provvedimenti che hanno disposto aiuti e contributi per le nostre realtà produttive e per le nostre famiglie. Siamo andati sempre nella direzione del sostegno ai comparti in difficoltà, anche nel corso dell'anno con tre assestamenti di bilancio. E con la legge SviluppoImpresa che guarda al futuro dell'economia".

Resta comunque qualche rammarico: "Avrei voluto - spiega Nicoli - che alcune misure normative almeno approdassero in Aula. E mi riferisco alla revisione generale del quadro urbanistico, al Piano energetico regionale e anche a tutta una serie di provvedimenti di carattere ambientale che secondo me non sono del tutto decollati. Ne hanno risentito diverse infrastrutture importanti e strategiche: penso all'escavo dei canali di accesso ai vari porti della nostra regione, o al canale est-ovest di Monfalcone che ospita numerose aziende e marina dove sono in ballo migliaia di posti di lavoro. Bisogna fare passi avanti anche sulla transizione ecologica".

Tutto questo si trasformerà in obiettivi per l'anno nuovo: "Dovremo - dice ancora il capogruppo - intervenire su infrastrutture e ambiente, cercando di portare avanti iniziative che avevamo già in qualche modo abbozzato e che però, tra emergenza sanitaria e agenda del Consiglio intasata, sono state purtroppo stoppate. Speriamo che nel 2022 si possa tornare alla normalità per lavorare su questi temi".