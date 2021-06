'Ambiente, il Fvg punta ad anticipare obiettivi europei'

"La nostra regione non solo per molti aspetti è tra le migliori d'Italia quanto a normative ambientali, ma vogliamo puntare a essere la prima regione in Europa e raggiungere la neutralità energetica grazie al progetto 'Nipoti' e alla legge 'FVGreen' che porterò in Consiglio regionale nel corso dell'estate". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente istituita dall'Onu nel 1974.

Lo stesso Scoccimarro ha ribadito le prospettive della Regione sui temi ambientali "che condivideremo nel corso della 'Conferenza del clima e dell'ambiente dell'Alto Adriatico' nell'autunno di quest'anno, alla fine del quale proporrò la firma di un memorandum tra le regioni italiane Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, e le repubbliche di Slovenia e di Croazia".

"Le politiche ambientali - ha aggiunto l'assessore - spesso non hanno voci esplicite nei capitoli di bilancio, ma hanno un grande impatto sulla vita quotidiana: penso alla riconversione della Ferriera di Servola, il gruppo di lavoro sull'economia circolare, la norma sulle grandi derivazioni idroelettriche che garantirà maggiori risorse per il territorio e tutela della risorsa naturale e, per l'appunto, la prossima legge programmatica FVGreen che delineerà il futuro della nostra Regione per i prossimi 20 anni".

Ma molte sono le poste finanziarie che "hanno contribuito ad abbattere le emissioni di CO2 in atmosfera - ha spiegato Scoccimarro -: 20,5 milioni di euro per la dismissione di 600 auto auto della pubblica amministrazione con altrettante elettriche e la produzione di energia rinnovabile per alimentarle, circa 18 milioni di euro di contributi ai cittadini per la rottamazione di veicoli impattanti e l'acquisto di vetture di nuova generazione elettriche e ibride e i 40 milioni di contributi per i carburanti agevolati al fine di evitare il turismo del pieno"