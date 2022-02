'Amianto, in Fvg finanziati 2.400 interventi di smaltimento'

"L'Amministrazione regionale sostiene da anni la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da parte dei Comuni, delle imprese e dei privati cittadini. Nel corso dell'ultimo triennio sono stati finanziati circa 2.400 interventi per un importo di 8.170.000 euro e anche per il 2022 sono previste le medesime linee di finanziamento che, oltre ad offrire un beneficio economico, abbiamo stanziato quasi 3 milioni di euro sui vari capitoli, permettono di tracciare il corretto conferimento dei rifiuti visto che, al momento della liquidazione, viene richiesta copia del formulario".

È la risposta ad una interrogazione a risposta immediata dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro inviata in forma scritta ai consiglieri regionali. "Le difficoltà originate dalla chiusura dei conferimenti alla discarica di Porcia sono note da mesi ma non possono trovare risposta, se non nell'ambito più allargato del contesto regionale, dal momento che si tratta di rifiuti speciali i quali hanno la possibilità di circolare liberamente in tutto il territorio nazionale. Va rilevato, del resto, che presso la discarica di Porcia, arrivavano rifiuti per la gran parte provenienti da fuori regione" ha concluso Scoccimarro.