'Amianto, no all'ampliamento dell'impianto di Porcia'

"Da più di dieci anni esiste il progetto per realizzare un impianto in grado di gestire 10mila tonnellate l'anno di rifiuti, compresi quelli contenenti amianto per evitarne lo smaltimento in discarica, favorendone il riutilizzo. Simbolo dell'economia circolare, finanziato per il 45% con fondi pubblici, tra cui i quelli europei del Por Fesr 2014-2020. Ma leggiamo ancora appelli per allargare la discarica di Porcia e conferire l'amianto vicino alle abitazioni". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Cristian Sergo (M5S), in merito all'ipotesi di ampliamento del sito di stoccaggio di Porcia.

"Nel 2012 - ricorda Sergo - è stata approvata dalla Regione Fvg la domanda di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti contenenti amianto nella zona artigianale di Codroipo, richiesta dalla ditta Friulana Costruzioni. Nel 2019, in occasione di una visita dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, si ipotizzava di poter inaugurare il sito nel 2020 ma, complice la pandemia, si è rinviato il tutto. Nel novembre 2021 fu l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, a visitare il sito e si parlò di collaudi funzionali da effettuare entro la fine dell'anno. Siamo a marzo 2022 e, nonostante gli scenari internazionali, auspichiamo che il tutto sia pronto quanto prima, compreso il rinnovo dell'Aia richiesta dalla ditta la scorsa estate".

"Basterebbero cinque impianti di questo tipo, in Friuli Venezia Giulia, per non avere più la necessità di ampliare la discarica di Porcia - prosegue l'esponente pentastellato -, il cui iter è sospeso in attesa che la ditta che gestisce il sito presenti le proprie osservazioni dopo il diniego regionale di portare i rifiuti contenenti amianto vicino alle case. Aveva tempo fino al 27 dicembre 2021, ma c'è stata un'ulteriore proroga dei termini. Per cui a bloccare l'iter non è la Regione, non è il Movimento 5 Stelle, ma semmai la ditta che gestisce la discarica, che poteva individuare alternative anche in loco per ampliare il sito senza dover raggiungere i giardini purliliesi".

"Venne annunciata in Aula da Scoccimarro anche la disponibilità di un altro Comune di aprire una discarica di questo tipo sul proprio territorio, ma poi - conclude Sergo - non se n'è saputo più nulla. Per cui, come al solito, noi diamo le soluzioni dei problemi, altri li creano".