'Ampliamento Kronospan in IV Commissione consiliare'

"Sarà finalmente discussa, il prossimo 17 marzo in IV Commissione consiliare, la petizione sul no al progetto di ampliamento dell'impianto Kronospan di San Vito al Tagliamento, sottoscritta da 5.728 cittadini e presentata in Regione nel settembre scorso".

Lo fa sapere il capogruppo dei Cittadini, Tiziano Centis, che sottolinea come "il documento sia rimasto congelato tra i tanti atti all'esame della Commissione". E a smuovere le acque ci ha pensato proprio lui "coinvolgendo i colleghi Furio Honsell (Open Sinistra FVG), Massimo Morettuzzo (Patto per l'Autonomia), Cristian Sergo (M5S), Emanuele Zanon (Regione Futura) e Walter Zalukar (Gruppo Misto)". "È importante - spiega Centis - che il processo partecipativo che ha coinvolto migliaia di persone in una operazione democratica per difendere il proprio territorio, sia preso in considerazione dalla Regione con il giusto valore. Discuterne in Commissione, analizzando nei dettagli le richieste del comitato, sarà l'occasione per fare luce ancora una volta su un progetto che sta facendo discutere non solo a San Vito".

"Le ragioni del comitato vanno sostenute - sostiene il civico - perché rappresentano la seria preoccupazione di coloro i quali vogliono veder tutelato il bene primario della salute e dell'ambiente. Da sanvitese, ho il dovere di fare tutto il possibile per proteggere la comunità cui appartengo e personalmente ho già manifestato all'assessore regionale la mia contrarietà all'ampliamento dell'azienda".

"Un impianto così impattante - conclude Centis - non si adatta ad una zona come la nostra, dove la situazione di partenza delle polveri sottili è già ad alti livelli. Senza contare che c'è un asilo a poco più di un chilometro da dove dovrebbe sorgere l'impianto e che il centro abitato di San Vito è proprio a ridosso della zona".