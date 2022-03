'Anche in Fvg dobbiamo bloccare il turismo dei rifiuti'

“La richiesta proveniente dal Mite per arrivare a un'autonomia di impianti a livello regionale e territoriale, bloccando così il ‘turismo’ dei rifiuti da una Regione a un’altra, deve essere accolto e promosso anche dal Fvg", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Marco Dreosto.

"Grazie all’impegno del Sottosegretario di Stato Vania Gava, tutti i progetti saranno valutati rapidamente e realizzati al più presto. Bisogna ricordare come il 70% degli impianti per il recupero energetico siano nell’Italia settentrionale ed è per questo che è anche necessario cogliere questa opportunità del Pnrr, senza lunghezze burocratiche o amministrative, per venire in contro proprio alle richieste dell’Europa che ha fissato al 2035 il 10% dei rifiuti in discarica. Si tratta di un’opportunità unica di trasformare i rifiuti da problema a risorsa. Non lasciamocela sfuggire", conclude Dreosto.

“I bandi per l’economia circolare rappresentano un’occasione importante con oltre 2 miliardi di euro a disposizione dei territori", gli fa eco la deputata friulana della Lega Aurelia Bubisutti. "Grazie al lavoro della sottosegretaria Vannia Gava l’obiettivo del Pnrr di dotare tutto il Paese di una rete omogenea di impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti è pienamente raggiungibile. Grazie ai fondi a disposizione anche le regioni oggi in affanno potranno dotarsi di impianti moderni ed efficienti. Un passo avanti decisivo per trasformare finalmente i rifiuti da problema e risorsa attraverso l’autonomia di impianti a livello regionale e territoriale bloccando così 'il turismo' della spazzatura da una regione all'altra. Una sfida raccolta dalla Lega al governo, un’occasione storica che non possiamo permetterci di sprecare con ritardi e burocrazia”, conclude Bubisutti.