'Anche nei supermercati serve più attenzione'

La consigliera comunale di Gorizia e Segretario Provinciale del Movimento Regione Futura, Serenella Ferrari, ha inviato un appello al sindaco Rodolfo Ziberna e, per conoscenza, al Presidente Fedriga, all'assessore Riccardi, all'assessore comunale al commercio Sartori e all'assessore comunale al welfare Romano, chiedendo maggiore attenzione nei punti vendita di generi alimentari.

"Qualche giorno fa al supermercato ho visto un signore che prendeva il pane dal self-service con le mani nude, senza guanti o pinza apposita. Ho segnalato la scorrettezza al diretto interessato e al capo negozio e ho scritto un post su Facebook che subito è stato molto visualizzato e commentato. Proprio leggendo i commenti, ho scoperto che si tratta di una pratica diffusissima che non deve essere sottovalutata soprattutto in questo momento. I self-service per ortofrutta e pane, così frequenti nei supermercati, sono assolutamente pericolosi perché la gestione de parte dei clienti non segue le regole prescritte. Parliamo di educazione ma soprattutto di igiene e sicurezza".

"Moltissime persone - scrive ancora Ferrari - non usano guanti e, nonostante gli addetti del reparto continuino a farlo notare, spesso vengono offesi per questo. Frutta e verdura passi, si possono lavare, ma il pane no, quello non si lava; grazie al mio post ho capito che è un problema molto più importante e serio di quanto possa sembrare che in questo momento dovrebbe essere risolto perché non possiamo permetterci di alimentare ulteriormente il contagio".

"Credo che l’unica cosa da fare sia quella di sospendere il self-service e di predisporre la merce già impacchettata o tornare al vecchio sistema (che forse avrà maggiori costi ma sicuramente più tutela dell’igiene) dove il pane viene consegnato direttamente al cliente dagli addetti. Non possiamo permetterci di correre anche questo rischio, perché la nostra salute è già sotto pressione. Dobbiamo tutelare la popolazione dal Coronavirus ma anche dalle persone irresponsabili che, con la loro maleducazione e menefreghismo, stanno mettendo in pericolo la salute altrui", continua Ferrari.

"Accanto agli sprovveduti che fino a ieri frequentavano i bar e le birrerie slovene nonostante le restrizioni del Decreto, dobbiamo metterci anche le persone che non usano le precauzioni igienico-sanitarie richieste, soprattutto in questo momento così difficile. Non trovo giusto che a causa dell’ignoranza di alcuni ne paghino le conseguenze anche le persone assennate che si stanno impegnano per seguire le regole imposte per uscire da questo incubo. Le chiedo, pertanto, di intervenire secondo i modi che riterrà opportuni ma soprattutto per quello che la legge Le consente di fare, rivolgendosi a tutti i titolari dei supermercati di Gorizia e agli amministratori delegati delle varie catene commerciali, per fare in modo che almeno il pane non possa più essere maneggiato direttamente dai clienti", conclude Ferrari.