'Anche Udine guardi al primo turno delle elezioni francesi'

"I risultati del primo turno elettorale in Francia hanno un significato profondo per la sinistra di tutta Europa, per l'Italia e, nel suo piccolo, anche per Udine".

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), aggiungendo che "il messaggio di sinistra è tutt'altro che superato dalla storia, come alcuni avrebbero desiderato. Anzi, è forte. Purtroppo, però, ancora una volta la sua fragilità sta nella frammentazione".

"Con la fiducia nel successo di Melenchon - conclude Honsell - dobbiamo ritrovare ovunque la forza dell'unità nella diversità".