'Appalti, la norma Pd limita l'obbligo di esternalizzazioni'

“Dal Pd una risposta chiara e puntuale alla mobilitazione promossa da sindacati e operatori che chiedono di modificare radicalmente il controverso articolo 177 del nuovo codice degli appalti, per non penalizzare le aziende titolari di concessioni dirette e salvare migliaia di posti di lavoro. Ci siamo già impegnati più volte proponendo norme ad hoc ma adesso, con i nostri emendamenti al decreto Semplificazioni, siamo arrivati a una svolta decisiva”. Lo rende noto la presidente del gruppo Pd della Camera Debora Serracchiani, alla vigilia dello sciopero e delle manifestazioni indette dai sindacati per chiedere alle forze politiche di modificare l'articolo 177 del nuovo codice degli appalti, che imporrebbe di esternalizzare, dall'inizio del prossimo anno, l'80% dei servizi erogati da parte dei titolari di concessioni dirette (tra questi Idroelettrica Valcanale, AcegasApsAmga, E-distribuzione, Italgas) perdendo gran parte delle proprie maestranze.

“Va reso merito alla lotta intrapresa in Friuli Venezia Giulia – sottolinea Serracchiani - dall’imprenditore tarvisiano Gabriele Massarutto che ha saputo sensibilizzare opinione pubblica e politica. Ma è stato anche fondamentale che lavoratori e categorie si siano aggregati e abbiano fatto sentire la loro voce: questo è uno di quei casi in cui introdurre cambiamenti significa incidere su prestazioni, posti di lavoro e aziende che funzionano”.

“Dal punto di vista tecnico – spiega Serracchiani - proponiamo che l’obbligatorietà dell’esternalizzazione si circoscriva alle concessioni di lavori e servizi e che il limite minimo di 150 mila euro venga riferito ai contratti da esternalizzare e non alle concessioni. E’ complementare un altro nostro emendamento che non fa rientrare nella quota dell'80% delle attività da affidare in appalto le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio”.