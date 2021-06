'Appalti, tutelare la competitività delle aziende nazionali'

“Chiediamo al Ministro del Lavoro chiarimenti in merito a quali iniziative il Governo intenda mettere in atto per tutelare la competitività delle aziende italiane nell’affidamento degli appalti pubblici. La recente esclusione di imprese nazionali da una gara di Poste Italiane per la fornitura di buste per la corrispondenza ha inevitabilmente avvantaggiato aziende straniere, caratterizzate da costi di lavoro molto bassi a scapito della qualità del servizio. Il tutto senza tenere conto delle mancate entrate dovute all’esclusione di tutta la filiera produttiva, dalle aziende italiane fino ai loro fornitori. Riteniamo opportuno che il Governo metta in campo misure che supportino le aziende italiane e tutelino quindi migliaia di posti di lavoro, esattamente come fanno altri paesi dell’Unione Europea per sostenere le loro imprese in questo periodo di emergenza.”



Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega firmatari dell’interrogazione: William De Vecchis, Raffaella Marin, Mario Pittoni, Gianfranco Rufa e Umberto Fusco.