'Aprire in sicurezza deve essere il nostro motto'

Sulla possibilità di aperture solo dal 4 maggio, senza alcun anticipo o 'fuga in avanti', molte Regioni non si sono dette d'accordo con il Governo. A confermare la linea è il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga che, intervenuto in diretta questa mattina a SkyTg24, ha ribadito come nell'incontro di ieri con l'Esecutivo "tutti i presidenti di Regione, pur con posizioni diverse, hanno sottolineato la necessità d'iniziare ad aprire in modo prudente. Bisogna dare linee chiare, unedo salute e produzione", spiega Fedriga.

"Ci sono settori che non possono più aspettare. Pensiamo all'export: ci stanno rubando fette di mercato. Rischiamo che il 4 maggio non si riapra non per un Dpcm, ma perchè manca la forza di competere. Quindi, abbiamo chiesto di poter riattivare alcuni settori prima del 4 maggio. Naturalmente c'è un Dpcm che toglie alle Regioni possibilità di aperture autonome. Noi continuiamo a lavorare cercando la collaborazione: serve un coordinamento nazionale, ne sono convinto, ma bisogna vedere le specificità e la capacità di reazione al Covid-19 dei vari territori".

Proprio su questo aspetto è stato ricordato come il Fvg abbia avuto "una migliore performance su contagi e decessi, anche se ognuni morto è un dramma", ha ricordato Fedriga. "Abbiamo quadruplicato i posti in terapia intensiva, creando un piano regionale per la gestione dell'emergenza. Dobbiamo avere la consapevolezza che il Coronavirus non sparirà il 4 maggio e dobbiamo organizzare il Sistema sanitario per scovare i focolai e convivere con il virus".

"Capisco le difficoltà che ha avuto la Lombardia, dove il contagio è scoppiato in casa, ma penso che se fosse successo in un altra regione sarebbe stato anche peggio. In Fvg abbiamo giocato d'anticipo: la prima ordinanza, in accordo con il ministro Speranza, l'ho firmata quando non c'era ancora un caso. E ho tenuto chiuse scuole e università, ricevendo anche critiche, anche la settimana dopo. Le misure di contenimento preventivo hanno permesso al Sistema sanitario di organizzarsi e di gestire l'emergenza".

Sul braccio di ferro tra Regioni del nord e del sud, Fedriga commenta: "Capisco le preoccupazioni del presidente della Campania De Luca (che ha minacciato di chiudere il suo territorio ai cittadini delle regioni che apriranno troppo presto, ndr), ma bisogna avere la consapevolezza che se teniamo chiuso a prescindere si rischia di morire di fame".

La linea del Fvg è chiara: "Dobbiamo usare mascherine e guanti, distanzimento, percorsi chiari di sicurezza e buone prassi per garantire che il contagio non si allarghi. La politica deve avere la forza di fare sintesi tra salute e lavoro, perchè se le imprese chiudono rischiamo di mettere in ginocchio il Paese. La politica deve fare ancora qualche sforzo. Il nostro motto? Deve essere 'aprire in sicurezza'. Dobbiamo affidarci ai professionisti e ai tecnici, come è successo qui in Fvg per la stesura delle varie ordinanze, ma poi la politica deve fare scelte".

Un'altra richiesta arrivata dalle Regioni è quella di "ragionare per filiera produttiva più che per codici Ateco. Abiamo permesso che funzionino le attività forestali e le segherie, ma non i mobilifici. Questo non funziona, anche perchè nella nostra regione la filiera del mobile è fondamentale anche in chiave dell'export", ribadisce Fedriga.

Accanto ai trasporti, serve una forte organizzazione anche per rispondere alle necessità delle famiglie che torneranno al lavoro, ma con le scuole chiuse e i figli a casa. "Serve un'insieme di risposte: permessi parentali, bonus baby sitter, ma anche capire se i nonni possono tenere i bambini... Insomma, serve organizzazione. E' un sistema che deve muoversi con prudenza, ma con la necessità di ripartire", continua Fedriga.

Sui sistemi di diagnosi, Fedriga ribadisce la linea: "In questo momento dobbiamo puntare sui tamponi, che hanno comunque un margine di errore, ma sono i più sicuri. I test sierologici? Quelli che funzioneranno - e adesso non ne abbiamo - serviranno solo per un'indagine epidemiologica, non per fare prevenzione. Serve molta cautela perchè questi esami non sono in grado di stabilire chi è contagioso e chi no".

Ultime battute sul rapporto con l'Europa e l'informativa che il premier Conte terrà martedì. "Sarebbe stato utile anche al Governo un voto parlamentare, perchè così sarebbe stato più forte nella trattativa con Ue. A volte il confronto con le opposizioni è difficile, ma su aspetti questioni importanti è fondamentale. Oltre agli aspetti sanitari, la grande sfida è quella di avere risorse attraverso la Bce, senza indebitare gli Stati, da immettere nell'economia. Senza tessuto produttivo, non esiste più possibilità di ripagare il debito pubblico", conclude Fedriga.