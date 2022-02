'Ascoltare i ragazzi dello Stringher di Udine'

"Ascoltare la voce dei ragazzi, che vivono quotidianamente la realtà delle nostre scuole, e trovare soluzioni concrete e tempestive alle problematiche da loro rappresentate". Lo chiede la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd), commentando lo sciopero degli studenti dell’Isis Bonaldo Stringher.

"I problemi evidenziati sono reali e per taluni aspetti – indica la consigliera dem - di rapida risoluzione, come le finestre rotte, i pannelli dei soffitti e i buchi nelle pareti. In attesa dei lavori del quinto lotto, serve comunque una soluzione d’emergenza alla mensa perché è impensabile che i ragazzi continuino a consumare il proprio pasto sulle scale anticincendio o in auto".

"L'edificio dello Stringher è tra i più recenti della città di Udine, se non il più recente, e appare quantomeno bizzarro che si manifestino tutti questi problemi sul fronte strutturale e della sicurezza”.

“Non entro nel merito della progettualità allora commissionata ma – precisa Meloni – va rammentao che su questa scuola l'ex Provincia, allora guidata da Pietro Fontanini, ha investito ingenti risorse economiche che evidentemente non si sono tradotte in servizi adeguati come la mensa o la palestra".