'Assegno d'invalidità, rivedere la legge'

“L’Inps si fermi e ritiri questa ingiustizia: non si può pensare di far cassa a spese di persone disabili che riescono a svolgere una piccola attività lavorativa, occasionale o precaria, percependo un reddito appena inferiore ai cinquemila euro. Parliamo di un piccolo assegno di 287 euro al mese che serve a dare un aiuto all’integrazione di chi è più in difficoltà, e che l’Inps ha tolto senza nemmeno consultare le associazioni con cui aveva sottoscritto un protocollo d’intesa impegnandosi a sentire le parti prima di emanare disposizioni che impattano sui disabili”. E’ la richiesta che la senatrice Tatjana Rojc (Pd) rivolge all’Istituto nazionale della Previdenza sociale, dopo che sono stati esclusi dal beneficio dell’assegno mensile gli invalidi civili parziali (74%-99%) che svolgono attività lavorativa precaria o parziale ma comunque produttiva di reddito, anche se il reddito è inferiore a quello che è previsto (euro 4.931,29 l’anno) per ottenere la prestazione assistenziale.

“L’indirizzo del Governo e del Parlamento – aggiunge la senatrice – è rivolto a promuovere politiche sociali di integrazione e di sostegno al raggiungimento dell’autonomia di tante persone disabili. E guai a dimenticare le famiglie in angoscia per il futuro dei figli”.

“E’ palesemente ingiusto che l’Inps ritenga lo svolgimento di un’attività di inclusione sociale qual è il lavoro, un motivo per sottrarre agli invalidi un sostegno economico già esiguo.” E’ quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto e Carmela Bucalo, sul recente orientamento dell’Inps che nega l’assegno di 287 euro, a chi lavora anche per un reddito inferiore a 4.931 euro annui. “Presenteremo - continuano - un question time in commissione lavoro per chiedere una modifica della legge in materia che consente un’interpretazione così restrittiva del diritto all’assegno di invalidità. L’assurda decisione dell’Inps non tiene neanche conto che la possibilità di poter svolgere piccoli lavori rappresenta, per le persone con invalidità civile, un modo non solo per integrare un assegno modesto ma soprattutto un’opportunità di vita sociale per sentirsi parte della comunità con il proprio contributo – concludono i deputati di Fratelli d’Italia”.