'Assegno unico, un cambiamento storico'

"Un aiuto sostanziale alle famiglie, voluto e perseguito con tenacia dal Pd. L'Assegno unico per i figli introduce in Italia un cambiamento storico nel sistema dei sostegni strutturali ai nuclei familiari. Proprio nell'anno in cui il nostro Paese soffre di più per la crisi economica e la denatalità, il Pd crea letteralmente i presupposti della rinascita post pandemia, dando la mano a chi ha figli e alleva il futuro". Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, a proposito della norma istitutiva dell'Assegno unico per i figli, a firma Delrio-Lepri, che sarà votata martedì prossimo.

"Un assegno mensile per tutti, sostanzioso, dalla nascita alla maggiore età, maggiorato per i disabili - spiega Serracchiani - significa in particolare aiutare le donne a mettersi o a restare sul mercato del lavoro. Su questo fronte non abbiamo bisogno di inseguire nessuno: è una nostra battaglia sociale e l'abbiamo vinta. Ne faremo altre - conclude - con chi vorrà esserci".