'Assestamento, se Fedriga non ha idee usi quelle del Pd'

“Magari al 90° minuto, ma vogliamo credere che la Giunta vorrà impiegare le risorse che ora con sicurezza sa di avere, per dare risposte a imprese, famiglie e cittadini. Può sembrare paradossale ma confidiamo che Fedriga faccia finalmente qualcosa, batta un colpo, anche perché sappiamo bene che non lo farà la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale, per l’ennesima volta tenuta all’oscuro di tutto e incapace di incidere".

"Il Partito Democratico, come sempre in questi mesi, ha fatto proposte chiare e immediate su come utilizzare i 94 milioni di avanzo: se Fedriga non ha idee, non ci offendiamo se utilizza almeno in parte le nostre. Perciò speriamo che la Giunta capisca che non ha più alibi e che lamentarsi degli altri non funziona più, visto che lo Stato e l’Europa hanno fatto scelte e stanziato risorse vere”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli alla vigilia dell'approdo in Aula del disegno di legge 99, l'assestamento del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

“Il nostro unico interesse – precisa Shaurli - ora è che finalmente anche la Regione, dopo tante parole, dia qualche risposta concreta alle nostre imprese, ai nostri Comuni ed ai nostri cittadini. E 'concreta' ha un significato ben preciso che non coincide con quello di 'soldi a pioggia solo per fare consenso'”.