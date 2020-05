'Assistenti civici, prova del nove per il reddito di cittadinanza'

“Il reclutamento volontario di 60mila assistenti civici sarà la prova del nove per il reddito di cittadinanza", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. "Dopo l’insensato stop ai pochi obblighi formali a carico dei percettori, dopo il mancato accoglimento delle proposte di Forza Italia sul loro impiego per attività di pubblica utilità, come portare la spesa agli anziani, ora i beneficiati sono chiamati a dare la loro disponibilità per svolgere questo nuovo incarico: al di là del giudizio di merito su queste figure, sarà interessante constatare quanti dei percettori si offriranno. Se saranno pochi avremo la riprova che il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata e che deve essere immediatamente rivista”, conclude Novelli.