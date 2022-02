'Assunzioni agevolate per le pratiche Pnrr'

"L'Amministrazione regionale intende facilitare la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui sono titolari i Comuni, consentendo di poter usufruire di misure agevolative per le assunzioni, rimuovendo limitazioni di carattere finanziario. Con la delibera approvata oggi, che sarà sottoposta al vaglio del Consiglio delle autonomie locali, si dispone che possano essere detratte dalla spesa complessiva di personale le spese per le assunzioni a tempo determinato effettuate a valere sulle risorse del Pnrr e sulle risorse di bilancio dei Comuni". Lo rende noto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, su proposta del quale è stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che rende neutra, ai fini del rispetto da parte dei Comuni dei valori soglia relativi all'indicatore di sostenibilità della spesa di personale, quella per assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità e strettamente correlate all'attuazione degli interventi previsti dal Pnrr.

Le assunzioni a tempo determinato effettuate a valere sulle risorse di bilancio dei Comuni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione economico - finanziaria dei Comuni, del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

"Nel quadro nazionale per la governance del Pnrr - spiega Roberti - lo Stato ha inteso rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni tramite l'introduzione di misure agevolative per reclutare specifiche professionalità che potranno rafforzare gli organici delle amministrazioni titolari di interventi per consentirne la tempestiva realizzazione".