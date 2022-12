'Assurdo rigettare la doppia preferenza di genere'

"Quando si parla di parità di genere è evidente che l'impegno per il superamento di ogni differenza è richiesto soprattutto agli uomini". Lo ribadisce in una nota la Commissione regionale per le Pari opportunità (Crpo), attraverso la presidente Dusy Marcolin, evidenziando come sia "parimenti doveroso concentrare l'attenzione sul fondamentale obiettivo di massimo sostegno al superamento delle differenze di trattamento in ogni campo, compreso quello salariale".

"Comprendiamo - aggiunge Marclin - le diverse posizioni relativamente alle 'quote rosa' che, per certi aspetti, possiamo anche giudicare superate ma, purtroppo, giova ricordare che se non fosse per l'obbligo di presenza delle stesse, probabilmente il numero delle donne effettivamente presenti nell amministrazioni pubbliche sarebbe ancora più risicato. Che debba prevalere il merito lo sappiamo e lo sosteniamo convintamente, ma dovrebbe valere per tutti i generi messi nelle medesime condizioni".

"Quanto, invece, proprio non comprendiamo - incalza la presidente della Crpo Fvg - è la posizione nettamente contraria alla doppia preferenza di genere che nulla ha a che vedere con le citate quote rosa. La doppia preferenza di genere è uno strumento democratico a disposizione dell'elettore che avrà l'assoluta libertà di poterlo utilizzare (indicando una candidata e un candidato) o meno (indicando una sola preferenza), senza per questo invalidare o compromettere gli esiti delle elezioni, nella fattispecie quelle regionali".

"Questa prerogativa - sottolinea ancora Marcolin, riferendosi sempre alla doppia preferenza - non rappresenta una riserva per un genere. E se si pensa in questo modo significa non averne compreso il vero significato. Senza retoriche e prese di posizione partitiche, politiche e di altra natura, la Commissione regionale, con la sua presidente in testa, rimane fermamente convinta della indispensabilità di recepire la legge 20/2016 adottando appunto la doppia preferenza di genere anche in Regione come già vigente nelle elezioni comunali".