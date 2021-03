'Ater, la Regione impugna la sentenza del Tribunale di Udine'

"La Regione Friuli Venezia Giulia ha giustamente deciso di impugnare, con richiesta di sospensiva nella sua efficacia, l'ordinanza del Tribunale di Udine del 2 marzo 2021 riguardante il Regolamento regionale per il sostegno agli affitti e all'edilizia sovvenzionata Ater. Si tratta di una decisione a sostegno, e in difesa, dei cittadini della nostra Regione con particolare riguardo alla situazione di Monfalcone". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Antonio Calligaris (Lega), plaudendo all'azione della Regione e sottolineando come "la discriminazione vera sia nei confronti dei cittadini italiani che, di fatto, sono tenuti a produrre un'autocertificazione verificabile, rispetto agli extracomunitari che, grazie alla sentenza, potrebbero produrla non verificabile da alcun Ente pubblico".

"Questo delinea una disparità nei confronti dei cittadini meno abbienti del Fvg - evidenzia l'esponente del Carroccio - che hanno il dovere di presentare tutta la documentazione richiesta e le loro dichiarazioni vengono sottoposte poi a verifica".

"Prima dell'intervento legislativo di questa Amministrazione regionale, i cittadini arrivati da poco tempo in Fvg e provenienti da Paesi lontani si trovavano sempre nei primi posti nelle graduatorie per le abitazioni Ater e per i contributi. È ragionevole - spiega Calligaris - che ci debba essere un principio di priorità che tenga nella giusta considerazione chi adesso si trova in uno stato di difficoltà ma che, per tanti anni, pagando le tasse in Italia, ha contribuito al sistema generale".

Calligaris, a fine nota, si chiede se "sulla scia di questa deriva giuridica lontana dalla realtà, si consentirà agli extracomunitari di poter autocertificare senza controllo anche i titoli di studio e professionali, con la scusante della difficoltà a produrli in originale nel loro Paese d'origine".