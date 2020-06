'Austria e Slovenia ci chiudono la porta in faccia'

"L'Austria rimuove i controlli con tutti paesi confinanti tranne che con l'Italia; la Slovenia continua indisturbata a filtrare a suo piacimento gli ingressi italiani, salvo poi voltarsi dall'altra parte quando ad attraversare il confine con il Fvg sono i migranti. Inutile che il nostro ministro degli Esteri faccia la voce grossa dicendo che l'Italia non è un lazzaretto e pretendendo rispetto da parte dei paesi europei che ci chiudono la porta in faccia: i fatti dimostrano che la sua è una voce flebile e inascoltata, con il risultato che l'Italia sta continuando a subire un danno economico e d'immagine devastante. Non è più tempo di colloqui telefonici o incontri di cortesia: i prossimi appuntamenti con i suoi omologhi di numerosi stati europei diranno agli italiani se Di Maio ha il peso specifico per ricoprire quel ruolo", scrive in una nota Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg.

"La chiusura selettiva delle frontiere da parte dell'Austria è la prova che il sovranismo non è la panacea predicata dalla Lega di Salvini, ma è un danno secco per l'Italia e per l'Europa. E' bene che anche il presidente Fedriga stia facendo i conti con questa realtà, e spero chiederà anche al gruppo della Lega al Parlamento europeo di prendere una posizione netta verso il cancelliere Kurz e la sua maggioranza". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in merito alla decisione del cancelliere austriaco Sebastian Kurz di tenere chiusa le frontiere con l'Italia, che invece dal 15 giugno saranno aperte per i Paesi vicini con bassi tassi di contagio, come la Germania e la Svizzera.