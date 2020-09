'Auto ecologiche, i soldi ci sono'

"L'assessore Scoccimarro lamenta la mancanza di risorse per circa 2 milioni di euro a favore dei contributi finalizzati all'acquisto di auto ecologiche. Ma se c'è la volontà, quei fondi si trovano". Lo sostengono i consiglieri regionali del MoVimento Cinque Stelle del Friuli Venezia Giulia.

“Potremmo citare una miriade di poste in cui vengono spesi soldi che potrebbero andare a finalità ben più utili", aggiungono gli esponenti pentastellati.

“In assestamento di bilancio sono stati stanziati 30 milioni su un avanzo di 100. Sarebbe bastato prendere 2 milioni in più - conclude la nota dei consiglieri M5S -. Ci auguriamo che l'assessore si renda conto delle reali necessità, invece di trovare le risorse per misure che favoriscono l'inquinamento, e lasciare le briciole per quelle che prevengono o riducono le emissioni di CO2".