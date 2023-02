'Auto, la decisione Ue è un errore strategico'

“Con lo stop a motori benzina e diesel entro il 2035, si mettono a rischio 120 mila posti di lavoro solo in Italia oltre a mettere l’industria dell’automotive in mano alla Cina, avversario geopolitico e economico che ha dimostrato più volte nell’arco di questi anni di essere ostile e non affidabile", dichiara in una nota il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario della Commissione Affari Esteri e Difesa di Palazzo Madama.

"A nulla sono valse le lezioni degli anni passati quando ci siamo trovati senza mascherine, apparecchiature medicali o altri equipaggiamenti perché queste produzioni erano in mano a Pechino. Ora l’Unione europea commette lo stesso sbaglio nel decidere di appaltare la produzione di motori alla Cina: un errore strategico che deve essere assolutamente bloccato anche a livello governativo, sia per questioni di difesa della nostra industria dell’automobile e dell’intero indotto, sia per una questione strategica e geopolitica", conclude Dreosto.