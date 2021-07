'Autostrade, la Lega vuole consegnare il Fvg al Veneto?'

"Le macchinazioni romane della Lega, riguardanti la Cav, aprono le porte all'ipotesi in cui il Fvg si consegnerà al Veneto sul fronte della gestione autostradale, facendo cadere l'operazione in corso per affidare alla Newco la concessione del tratto Fvg-Veneto dell'A4. Fedriga esca dal silenzio e dica se davvero vuole trasformare il Fvg in terra di conquista veneta, come in parte sta già accadendo". A denunciarlo è la consigliera regionale del Fvg Mariagrazia Santoro (Pd) commentando l'emendamento alla legge di conversione decreto Semplificazioni presentato da esponenti leghisti in Parlamento e attraverso il quale si affronta il futuro della Cav (Concessioni autostradali venete), la spa che gestisce il passante di Mestre e la tratta Mestre-Padova.

"Preoccupa e non poco il fatto che la Cav, tra le varie previsioni, potrebbe diventare non solo gestore ma anche costruttore, occupandosi di tratti di autostrada anche delle regioni vicine, quindi anche il Fvg, e in futuro inglobare le attuali concessionarie, compresa dunque anche la tratta autostradale dell'A4 di nostra competenza".

Secondo Santoro, "sono troppi gli indizi di un disegno che sta portando, sul fronte autostradale, il Fvg a diventare di fatto una provincia veneta. Da oltre un anno abbiamo ascoltato troppe contraddizioni riguardo alla gestione del tratto Fvg-Veneto dell'A4. E intanto un tassello della cessione al Veneto è stato già posizionato, con i 50 milioni per il nodo di Palmanova spostati sui lavori dei cavalcavia in Veneto, un fatto che non è stato ancora chiarito e sul quale si aggiunge come un macigno il silenzio dell'assessore Fvg alle Infrastrutture e soggetto attuatore dei lavori della terza corsia, Pizzimenti sul casello di Palmanova".