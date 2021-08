'Avanti con i vaccini, ma no all'obbligatorietà'

“L'attacco informatico contro il portale di Regione Lazio è un atto di assoluta gravità, che merita la più ferma condanna. Questo ricatto, ordito a danno diretto della salute di migliaia di cittadini, è un reato carico di profonda inumanità e immoralità”. Questo il commento del governatore del Fvg e Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, ospite su La7 a ‘L’aria che tira’.

“Questo attacco conferma una generale debolezza dei nostri sistemi informatici, non solo delle istituzioni, ed è per questo che il Pnrr dovrà andare in questa direzione. Abbiamo un problema, non solo a livello italiano, e dobbiamo investire per cercare di tutelarci al massimo”.

A quanto si apprende, l’attacco – in corso da almeno 24 ore - arriva dall'estero e ha preso di mira il Ced della Regione, che ha disattivato anche il portale Salute e la rete vaccinale. La Polizia postale, in coordinamento con la Procura di Roma, sta indagando anche sulla richiesta di un ingente riscatto in bitcoin.

“La lotta al Covid-19 – ha detto ancora Fedriga - può essere vinta solo se istituzioni e cittadini sapranno rimanere uniti. Dobbiamo evitare scontri ideologici perché alimentare le contrapposizioni, in un senso o nell'altro, non è il modo giusto per affrontare la peggior pandemia della storia. Anche sul Green Pass serve equilibrio: come Conferenza delle Regioni avevamo proposto di utilizzarlo in un percorso per riaprire le attività chiuse. Adottarlo sui mezzi di trasporto? Sono d’accordo con il premier Draghi: servono misure ad hoc in base ai dati e alle ospedalizzazioni”.

“Pur essendo convinto che il vaccino sia l'unico strumento utile per sconfiggere il virus, sono contrario alla sua obbligatorietà: istituzioni e comunità scientifica devono accompagnare i cittadini verso questa scelta, promuovendo una corretta informazione”.

“Parlare di obbligo vaccinale per gli insegnanti e il personale amministrativo appare sterile, poiché in Italia la percentuale di vaccinati appartenenti a queste categorie supera già l'85%. Un dato che, in Fvg, raggiunge addirittura il 100%”, ha detto Fedriga.

"Basta dare un colpo al cerchio e uno alla botte per cercare consenso. La Lega abbia il coraggio di dire che sta con le migliaia di cittadini che ogni giorno vanno a farsi vaccinare e non con chi fa manifestazioni irresponsabili, senza se e senza ma", afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga contro "quelli che mettono sulla graticola i cittadini coi dubbi".

"Nessuno vuole politicizzare vaccini e Green Pass o, - precisa Shaurli - per usare gli assurdi termini di Fedriga, 'creare lotte fra bande'. E’ il momento però di dire chiaramente da che parte si sta e non strizzare l’occhio a chi va in piazza a bruciare green pass, magari pensando di guadagnare un pugno di voti. Paure e dubbi dei cittadini vanno capiti ma si superano con messaggi chiari e coerenti. La stragrande maggioranza degli italiani ha capito che si esce dalla pandemia e si riparte - sottolinea - con vaccini e prevenzione, pensando alla comunità e non solo a se stessi".

"Fra manifestazioni di piazza per le aperture con Fedriga presente - continua Shaurli - prima della drammatica terza ondata, fra figure apicali della sanità che non si vaccinano e poi pare lo facciano con vaccini cinesi, in Friuli Venezia Giulia chi governa non ha dato il buon esempio e i numeri di vaccinati lo confermano. Siamo ancora in tempo a recuperare e arrivare preparati all’apertura delle scuole ma non c’è un secondo da perdere e - conclude - tentennamenti o tatticismi di partito sono irresponsabili".